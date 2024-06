C’est le samedi 8 juin au matin à partir de 10 h50 (5h50 heure de Guyane) que Gémima Joseph, 22 ans et demi, entre en lice dans les séries du 100 m aux championnats d’Europe à Rome. Elle ne fera pas le 200 m à ces championnats, c’est plus sage. Nous nous posions à plusieurs reprises la question : Gémima Joseph doit elle faire le 100 m, le 200 m et le 4×100 aux championnats d’Europe : soit 7 ou 8 courses en 4 jours et demi. C’est à dire le 100 m : une série le samedi 8 juin,…