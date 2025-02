Energie : les grandes lignes de la PPE enfin présentées par la CTG et l’Etat

Doublement de la ligne haute tension vers l’Ouest, 100% du mix énergétique composé d’énergies renouvelables en 2030, augmentation de l’offre de biomasse et de photovoltaïque… les grandes lignes de la prochaine Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2023-2028 ont été présentées ce lundi 10 février par l’Etat et la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) aux énergéticiens et décideurs publics lors d’une première réunion de concertation. Le document-cadre pourra être amendé jusqu’au 10 mai avant le lancement des études d’impact environnemental et d’une enquête publique, prérequis à la validation de la PPE par décret ministériel, attendue début 2026. Rendre la Guyane…