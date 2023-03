En Guyane, la lutte s’amplifie contre l’emplacement d’un projet de centrale électrique

Depuis plusieurs années, un conflit ouvert s’est installé entre le projet de Centrale électrique de l’Ouest guyanais (CEOG) et les opposants à son emplacement, jugé « trop proche » du village amérindien de Prospérité. Le dialogue entre les industriels – soutenus par une majorité d’élus locaux et par l’Etat – et les opposants menés par le chef du village Roland Sjabere semble aujourd’hui impossible à reprendre. Ces derniers mois, plusieurs interpellations d’opposants ont eu lieu, jusqu’à la répression violente par les forces de l’ordre d’une manifestation vendredi 10 mars sur le chantier de la centrale électrique. Ces récentes démonstrations de force, condamnées…