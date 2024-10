Difficultés du chantier du nouveau pont du Larivot : quels seront les impacts ?

Débuté en 2022, le chantier du nouveau pont du Larivot est aujourd’hui presque à l’arrêt. En cause : des difficultés géo-techniques liées à la mauvaise qualité des sols, notamment de la rive droite de Matoury. Une instance technique devant fournir des pistes de solutions d’ici à la fin octobre a été mise en place par l’Etat, maître d’ouvrage de ce chantier qu’il finance à 100%. Mais d’ores et déjà, la mise en service prévue mi-2025 est à oublier, car seulement deux piles de pont sur les dix-neuf de l’ouvrage ont été construites. Un retard qui générera des millions d’euros de…

