« Désormais, 100% des passagers de l’aéroport seront contrôlés »

Avec le renforcement des moyens technologiques et humains à l’aéroport Félix-Eboué, l’ensemble des passagers sera désormais contrôlé au départ de Cayenne ont martelé les ministres pour leur dernier jour de visite officielle en Guyane. « 100% des passagers contrôlés. Ce n’est pas qu’une formule car on donne les moyens pour y arriver » a assuré le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti aux élus du territoire et représentants des forces de l’ordre ce samedi matin lors d’une réunion en préfecture sur les mules et le trafic de stupéfiants. Après les annonces ministérielles faites hier soir en conclusion des Assises de la sécurité,…