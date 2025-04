Les élus de la CTG se penchent ce mercredi sur la « Route du fleuve »

Réunis en assemblée plénière spéciale, les conseillers territoriaux doivent trancher ce mercredi 16 avril sur le dossier de la Route du fleuve. En gestation depuis des années, le projet a été relancé par le chef de l’Etat lors de sa visite en mars 2024. Emmanuel Macron avait alors commandé une étude de faisabilité au Génie militaire pour « tracer au moins une piste améliorée » entre Apatou et Papaïchton, dernier tronçon manquant pour relier Saint-Laurent-du-Maroni à Maripasoula. Cette étude, rendue publique en décembre, sera examinée ce mercredi par les élus qui devront ou non valider le lancement des études techniques préalables à la réalisation de cette portion de route nécessaire pour désenclaver l’Ouest du territoire.

Initialement prévue le 29 mars, l’assemblée plénière extraordinaire consacrée au projet de Route du fleuve se tient ce mercredi à l’hôtel territorial de Suzini.

Les élus de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) se pencheront notamment sur l’étude de faisabilité commandée par Emmanuel Macron en mars dernier à l’armée et réalisée depuis par les Forces armées en Guyane.

Cette étude, rendue publique en décembre, propose deux types de revêtement et trois itinéraires – « route fluviale », « route intérieure », « route des terres » – allant de 220 à 274 km et différents délais de réalisation en fonction du tracé retenu. Le plus rapide impliquera a minima 16 ans d’études et de travaux et le plus long jusqu’à 25 ans, pour un coût total estimé entre 320 et 400 millions d’euros.

Les élus de la CTG sont invités ce mercredi à trancher entre ces différentes propositions.

Plus d’informations à venir…