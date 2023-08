De Régina à Sinnamary, un accueil disparate des demandeurs d’asile

Décidés par le préfet afin de répartir la prise en charge des demandeurs d’asile sur différentes communes, les deux projets de centre d’accueil pérenne de 120 places de Régina et Sinnamary connaissent des fortunes diverses. Alors qu’il prend forme dans la commune des Savanes et doit être livré d’ici à la fin de l’année, celui de Régina est enterré, risquant de renforcer un manque de structures d’accueil déjà criant. À 1h30 de Cayenne, la commune rurale de Sinnamary (3000 habitants) a vu sa population augmenter de 10% en moins d’un an. Depuis septembre, trois cents demandeurs d’asile y sont logés…