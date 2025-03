De la galère d’une évacuation sanitaire de Guyane à la victoire aux Invictus Games

Franck Robin, 46 ans, ancien gendarme d’élite, chef de l’ancêtre du GIGN, sera en Guyane, samedi 15 mars pour deux séances de dédicace, de 10h à 12h à la boutique FAG et de 15 h à 18h à Family Plaza à la bibliothèque Cultura (1). Second volet de son livre, « Pour 23 grammes d’or (et un quad) » : de la galère de son évacuation sanitaire de Guyane au retour par le sport avec sa victoire aux Invictus Games de Londres…. Il a un trou rouge. Allongé sur un sentier de la forêt guyanaise, Franck Robin a été touchée…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !