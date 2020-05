Covid-19 : près de 3500 cas positifs confirmés en Amapá ce jeudi et 101 décès, suite à une mise à jour

Ce sont désormais 3 428 cas d’infection au coronavirus confirmés en Amapá (845 000 habitants) depuis le début de la pandémie dans cet Etat voisin de la Guyane selon une mise à jour rapportée jeudi après-midi par son gouvernement. Ce qui signifie que cet Etat dépasse désormais le taux de 4 cas positifs par millier d’habitants. Plus exactement, le taux d’incidence y passe à 406 cas pour 100 000 habitants. La mise à jour apporte 423 nouveaux cas confirmés : 363 à Macapá, 9 à Santana, 33 à Laranjal do Jari, 6 à Porto Grande, 1 à Serra do Navio,…