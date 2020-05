Covid-19 : l’Amapá franchit la barre des 3 cas positifs confirmés par millier d’habitants !

Un cas de plus à Oiapoque soit 54 au total et 112 cas suspects

L’Etat d’Amapá durement frappé par l’épidémie a dépassé les 2500 et même les 2600 cas positifs confirmés dimanche puisque son gouvernement a dévoilé cet après-midi ce chiffre de 2 613 cas confirmés désormais dans cet Etat voisin de la Guyane qui compte aujourd’hui environ 845 000 habitants. En Amapá, la barre des 3 cas confirmés par millier d’habitants est donc franchie ce dimanche : 3,09 plus exactement. C’est exactement 50% de plus qu’en France par millier d’habitants (2,06). Ce dimanche, l’Etat brésilien voisin de la Guyane compte 120 nouveaux cas confirmés : 83 à Macapá, 2 à Santana, 12 à…