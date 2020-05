Covid-19 en Amapá : près de 3 000 cas confirmés et 13 morts de plus mardi, âgés de 21 à 80 ans

Il y a désormais 2 910 cas confirmés d’infections au Covid-19 dans l’Etat d’Amapá voisin de la Guyane soit 3,44 cas par millier d’habitants (la population de cet Etat s’élève à 845 000 personnes). Il s’agit du plus important taux d’incidence au Brésil (cela équivaut à 344 cas pour 100 000 habitants) alors que la situation devient de plus en plus inquiétante sur Saint-Georges de l’Oyapock à la frontière voisine en Guyane avec sept nouveaux cas confirmés ce mardi comme l’a révélé Guyaweb dans l’après-midi (voir cet article). Le site du gouvernement de l’Amapá ce mardi dénombre 239 nouveaux cas…