Covid-19 : 51 cas à Oiapoque et deux de plus encore à Saint-Georges de l’Oyapock

Il y a maintenant 2 199 cas confirmés d’infections au Covid-19 dans l’Etat d’Amapá, ont annoncé jeudi en début d’après-midi les autorités sanitaires de cet Etat brésilien voisin de la Guyane, peuplé par 845 000 personnes. Soit 2,6 cas pour 1000 habitants. Et deux cas de plus confirmés à Saint-Georges de l’Oyapock, commune frontière où, selon les sources, le nombre de cas positifs oscille désormais entre 14 et 16 soit 10% ou plus des cas guyanais depuis le début de l’épidémie. Ce jeudi, 153 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés dans l’Etat brésilien d’Amapá, voisin de la Guyane…