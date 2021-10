Couvre-feu seulement écourté pour les clients des bars et restaurants, critères du préfet non étayés : ce qu’il faut comprendre de l’audience et de la décision de justice de lundi

Analyse de l’audience et de la seconde décision de justice consécutive faisant droit à un référé-liberté contre un second arrêté de mesures de freinage du préfet. Une action en justice toujours menée par les deux mêmes requérants : le syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques de Guyane et l’Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane. Plusieurs médias (Mo News, Radio Peyi voire France Guyane…), mais aussi l’avocate des requérants Me Christine Charlot véhiculent que les deux décisions de référé-liberté successives suspendraient le couvre-feu intégralement. Ou en tout cas ne se montrent pas fidèles à l’esprit de ces deux décisions…