Une répression qui aboutit à un appel à la grève générale et une mobilisation renforcée

Le collectif Mayouri Santé Guyane a occupé brièvement la préfecture vendredi matin, en exigeant un rendez-vous avec le préfet au sujet du suivi de la motion unitaire remise dimanche au gouvernement, avant d’être poussé violemment dehors par les forces de l’ordre. « Quand on peut frapper l’ennemi, on ne doit pas hésiter. » La phrase de Jean-Victor Castor, membre du Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale, est dure et montre la colère qui a émaillé cette journée. Commencé à 8 heures du matin par un ciel bleu sans nuage, le rassemblement de Mayouri Santé Guyane (MSG ) devant la préfecture, place Léopold-Héder…