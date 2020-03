Un confinement très long et des tests un peu élargis

Vivant sur une terre de grandes disparités sociales, à l’organisation sanitaire régionale trop souvent erratique, les Guyanais devront, s’ils veulent échapper au pire, rester confinés chez eux, sous couvre-feu et fermeture des frontières encore pour un long moment, quand bien même le territoire resterait en phase 1 de l’épidémie de Covid-19. Aucune autre option n’est pour l’heure annoncée par l’Agence régionale de santé. « L’absolue nécessité est que « la vague » arrive le plus tard possible en Guyane. Si la vague est déjà passée en métropole nous savons que des lits en métropole seront disponibles et que les équipes françaises seront disponibles…