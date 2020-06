Un avion militaire A400M en renfort pour les évacuations sanitaires vers les Antilles

Parmi les nouvelles mesures – à retrouver en encadré – dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 en Guyane en situation d’urgence sanitaire jusqu’en octobre et où le pic épidémique est attendu à la mi-juillet, figure l’arrivée ce vendredi 26 juin d’un avion militaire A400M qui sera « opérationnel ce week-end » pour les évacuations sanitaires des patients non-Covid vers les Antilles “dans l’optique de soulager l’hôpital et son personnel” indique la préfecture. Cet appareil «a une capacité de transport de quatre patients en réanimation et est prévu pour des évacuations depuis la Guyane dans la sous-région» selon l’AFP, et ce…