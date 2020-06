Renforcement des mesures restrictives à Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury

Afin de tenter d’endiguer l’épidémie galopante du coronavirus dans l’île de Cayenne devenue l’épicentre en Guyane, les autorités renforcent les mesures restrictives à Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury notamment par l’allongement du couvre-feu du samedi 15h au lundi 5h. Ces nouvelles mesures prennent effet à compter de ce jeudi 18 juin. “Les dernières données de surveillance épidémiologique témoignent d’une franche accélération de la circulation du virus sur l’Ile de Cayenne (Cayenne, Matoury et Remire-Montjoly) ces derniers jours. Le nombre de consultations en ville pour suspicion covid et la part de résultats positifs dans les campagnes de dépistage augmentent très significativement. Ces…