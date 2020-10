Reconfinement dans l’Hexagone : les principales mesures

Le Premier ministre a précisé ce jeudi les mesures de reconfinement annoncées hier par le président de la République, la Martinique étant le seul territoire d’Outre-mer concerné.

Un reconfinement national applicable à compter de ce jeudi 29 octobre à minuit et jusqu’au 1er décembre « a minima » a été annoncé mercredi par Emmanuel Macron, dans le but d’enrayer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement l’Hexagone.

Les modalités de ce nouveau confinement diffèrent quelque peu de celui du printemps dernier et le dispositif sera réévalué « tous les quinze jours » afin de décider d’éventuels allègements ou de mesures complémentaires.

Il est à nouveau demandé aux Français de rester le plus possible chez eux et en cas de sortie une attestation dérogatoire devra être présentée, notamment pour prendre l’air à proximité du domicile, pour faire ses courses, pour les visites dans les maisons de retraite et pour les rendez-vous médicaux.

Les trajets entre le domicile et le lieu de travail seront autorisés mais dans ce cas il faudra disposer d’une attestation de son employeur, le télétravail devant néanmoins être privilégié « partout où c’est possible »tandis que le dispositif de chômage partiel sera prolongé en cas d’impossibilité de travailler.

Les rassemblements publics ou privés seront interdits sauf dans le cadre du noyau familial et les établissements recevant du public, les restaurants, les bars et tous les commerces « non essentiels » seront fermés de même que les stades, gymnases et équipements sportifs, l’accès aux marchés, parcs, jardins et plages restant possible tandis que les services publics resteront ouverts.

Les crèches, écoles, collèges et lycées resteront également ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés et le port du masque sera obligatoire dès l’âge de 6 ans, mais les cours dans les établissements d’enseignement supérieur devront être assurés à distance.

Les déplacements d’une région à une autre seront interdits de même que les déplacements hors d’Europe, les frontières internes à l’espace européen restant toutefois ouvertes.

En Outre-mer où selon le Premier ministre Jean Castex « le virus circule moins vite » que dans l’Hexagone, le reconfinement ne sera appliqué qu’en Martinique mais « des tests seront en revanche exigés au départ ou à l’arrivée » des autres territoires ultramarins afin de limiter la circulation du coronavirus.

Soumises au vote des parlementaires à qui Jean Castex en a présenté le détail ce jeudi après-midi en affirmant qu’il n’y a « pas d’autre solution que de reconfiner tout le territoire », les mesures de reconfinement ont été rejetées par le Sénat contrôlé par la droite après avoir été approuvées par une large majorité des députés.

Toutefois le député guyanais d’opposition Gabriel Serville a fait savoir qu’il avait refusé d’accorder sa confiance au chef du gouvernement car « il ne peut cautionner la méthode adoptée par l’exécutif et regrette le fait que manifestement, celui-ci n’a retenu aucune leçon des six derniers mois ».