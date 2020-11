(Reportage) : Pannes de bus sur la ligne 7 Cayenne-Matoury                   

Tandis que les usagers de la ligne Cayenne-Matoury bourg, en délégation de service public et jusque-là relativement épargnée par les perturbations, subissent des désordres au planning de passage des bus pour une durée encore indéterminée par la direction, les transporteurs de rencontre occupent les plages de longues attentes sur l’ensemble du réseau en territoire CACL. Reportage en immersion, mercredi 25 novembre de 11 heures à 13 heures, heures de pointes. Jour de marché des petits agriculteurs et après-midi libéré pour les scolaires, les usagers de la ligne interurbaine n°7 Cayenne-Matoury desservant la zone d’activité et de loisirs du centre commercial…