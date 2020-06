Mystère autour de « l’interception » d’une pirogue clandestine par des civils à Camopi

Alors que les actions de lutte contre l’orpaillage illégal sont fortement impactées par la situation sanitaire, la situation se tend sur le Moyen et le Haut Oyapock entre villageois et trafiquants d’or. Des témoignages font état d’actions ces dix derniers jours d’habitants de Camopi pour s’opposer par eux-mêmes au ravitaillement des sites d’or illégaux. Le maire de la commune Laurent Yawalou affirme avoir participé à la rétention d’une pirogue et de matériels de trafiquants, faute d’action de la part des gendarmes. Une information que démentait jeudi soir l’état-major. A Camopi, selon des témoignages formels, alors que les actions des acteurs…