Les médecins libéraux, oubliés de la visite de Jean Castex, dénoncent du « mépris »

Contestée par le Syndicat des Médecins de Guyane – CSMF, la visite express du chef du gouvernement Jean Castex en Guyane, dimanche 12 juillet durant le couvre-feu, ne restera pas dans les mémoires, tant elle fut furtive et sans annonces concrètes pour endiguer l’épidémie de Covid-19 qui touche la Guyane depuis quatre mois et ce alors que le pic est annoncé avant la fin juillet.

“Durant leur courte visite nous avons eu droit à la visite et aux remerciements dans la prise en charge de l’épidémie de la COVID 19 de l’hôpital public, de l’armée, de l‘ARS, de la Préfecture, de la Région Guyane, des associations d’aides aux milieux défavorisés et de l’Institut Pasteur” explique dans un communiqué le docteur Christian Rohrbacher, président du Syndicat des Médecins de Guyane de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF).

Le Syndicat des Médecins de Guyane – CSMF note qu’”aucun contact avec les représentants des professionnels libéraux n’était prévu au programme de la visite gouvernementale et que le monde libéral (que ce soit médecins ou infirmières), en première ligne dans la prise en charge sans relâche de l’épidémie depuis des mois, a complètement été oublié dans tous les discours de notre Premier Ministre, ce que nous prenons pour du mépris” déplore-t-il.

“ La prise en charge optimale des patients ne peut se faire sans la médecine libérale, or le secteur libéral guyanais déjà sinistré (3 fois moins de médecins qu’en métropole, 40 % des médecins ayant plus de 60 ans , 50 % d’actes en plus par médecins en Guyane par rapport à la métropole) s’appauvrit régulièrement depuis 2016” regrette le Syndicat des Médecins de Guyane – CSMF.

Fort de ce constat, il alerte sur le fait qu’il est “urgent que le Ministère de la Santé prenne sérieusement en charge le dossier de la médecine libérale et de l’attractivité médicale de la Guyane.”