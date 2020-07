Les professeurs de médecine montent au créneau

Les professeurs d’université et praticiens hospitaliers de Guyane ont organisé une conférence de presse afin de revenir sur l’importance des essais cliniques et thérapeutiques dans leur travail. Une manière de dépassionner le débat alors que les réseaux sociaux, plusieurs associations et des élus rejettent en bloc la venue de l’essai Coviplasm*. Alors que les médias sont en boucle sur la Covid-19 depuis mars, jamais la question du traitement reçu par les malades de cette maladie n’a été posée. Les professeurs d’université et praticiens hospitaliers (PUPH) ont en partie répondu lors d’une conférence de presse organisée au Centre hospitalier de Cayenne…