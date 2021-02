Les carbets touristiques et le zoo de Guyane autorisés à fonctionner durant le confinement dominical

Bien que la tendance à la baisse des cas positifs à la Covid-19 se confirme depuis deux semaines, la Guyane est le seul territoire français à connaître un confinement strict le dimanche. Une interdiction de circuler du samedi soir au lundi matin est effective depuis le 23 janvier. Seule l’attestation dérogatoire durant les horaires de couvre-feu permet de circuler le dimanche (Guyaweb du 25/01/21). Toutefois, depuis vendredi 29 janvier, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur et concernent principalement le domaine touristique. C’est le cas du Zoo de Guyane et des carbets touristiques autorisés à recevoir du public durant le couvre-feu du dimanche.

Pour le Zoo de Guyane, « il a été décidé que les visites seront autorisées le dimanche sur réservation uniquement de 9h à 17h et sous réserve du respect du protocole sanitaire exigé » a annoncé la préfecture car « le bien être à venir des animaux du zoo de Guyane (est) directement impacté par l’activité de la structure et afin de ne pas mettre en danger la vie des animaux. » Les autorités indiquent que « les clients devront présenter un QR code transmis par la structure comme justificatif de déplacement aux forces de l’ordre ».



D’autres lieux touristiques échappent au confinement du dimanche. Il s’agit des hébergements en carbets touristiques. Ils sont « autorisés, dans le cadre d’activités organisées par des professionnels du tourisme et sur le respect d’un protocole sanitaire stricte validé par les autorités compétentes » annonce la préfecture. « Afin de permettre à ces professionnels de poursuivre au mieux leur activité, les circuits ou prestations débutant avant le couvre feu du samedi et se terminant en fin de journée le dimanche sont autorisés. Le document de réservation servira de justificatif de déplacement, à présenter aux forces de l’ordre, pour les clients lors du retour vers le domicile le dimanche » soulignent les autorités sanitaires.

« On essaie de trouver des solutions qui n’engagent pas la notion sanitaire. On déroge ponctuellement, là dans ce cadre touristique, les gens partent le samedi et rentrent le dimanche sur autorisation. Autant je compresse le temps de la vie des gens le dimanche mais en même temps j’ouvre les capacités d’espace sur lesquels les gens peuvent agir comme ce tourisme dans les carbets» a déclaré le nouveau préfet de Guyane, Thierry Queffelec à Guyaweb, à l’issue du point hebdomadaire de la cellule interministérielle de crise qui s’est tenu vendredi 29 janvier.

Outre ces deux nouvelles mesures « d’ajustement », « il n’y a aucun changement sur les mesures de couvre feu. Le seul changement est le travail sur le renforcement des frontières, on demande aux armées d’être présentes au niveau capacitaire car les armées ne peuvent pas intervenir sur le territoire national sans un cadre législatif» a commenté le préfet Thierry Queffelec.

Pour rappel, le couvre feu du week-end est du samedi 19h au lundi 5h du matin pour les communes du groupe 1, et du samedi à 23h59 au lundi 5h du matin pour les communes du groupe 2.

Photo de Une : « Cariacou », camp éco-touristique situé en pleine forêt sur la crique Balata (un affluent du fleuve Kourou)