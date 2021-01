A compter du 13 janvier, le test Covid-19 pour les déplacements entre les Antilles et la Guyane (enfin) harmonisé et obligatoire

Alors que des voix se sont élevées pour dénoncer l’absence de présentation de test Covid négatif entre les Antilles et la Guyane notamment durant les fêtes de fin d’année, la préfecture de Guyane annonce (enfin) « une harmonisation de l’obligation de test Covid-19 pour les déplacements entre les Antilles et la Guyane », mais qu’à partir de mercredi prochain, 13 janvier 2021.

« En concertation avec le directeur général de l’ARS Martinique et les directrices générales des ARS de Guadeloupe et de Guyane, les préfets de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane ont décidé de renforcer la sécurité sanitaire des déplacements par voie aérienne entre la Martinique ou la Guadeloupe et la Guyane » communique la préfecture de Guyane.

La date d’entrée en vigueur de cette « harmonisation » est fixée à compter du « mercredi 13 janvier 2021 » annonce la préfecture.

« Tout voyageur de 11 ans ou plus, en provenance de Guyane et à destination de la Martinique ou de la Guadeloupe, devra présenter à l’embarquement le résultat négatif d’un test de dépistage virologique (RT-PCR ou antigénique) réalisé moins de 72 heures avant le vol. L’obligation de test déjà existante pour les déplacements dans l’autre sens, soit depuis la Martinique ou la Guadeloupe vers la Guyane, sera contrôlée également avant l’embarquement à partir de la même date, sans possibilité de réaliser le test à l’arrivée à Cayenne » précise les services de l’Etat.

En effet, selon nos informations, plusieurs dizaines de voyageurs en provenance des Antilles vers la Guyane n’avaient pas présenté de test négatif à la Covid-19 le 31 décembre. En revanche ils ont eu la possibilité de réaliser le test à l’arrivée au sein de l’aéroport de Cayenne-Felix Eboué.

Une situation jugée « injuste et dangereuse» par un voyageur qui avait fait en « un test (négatif) en Guadeloupe avant d’embarquer le 31 décembre.» Mais au final pour « voyager à coté de ceux qui ne l’avaient pas fait un test et ont été autorisés à voyager et peut-être contaminés les autres» s’insurge-t-il. Selon Guyane 1ère qui a aussi pointé cette absence de test obligatoire, « 40 passagers venus des Antilles ont été testés à leur arrivée. Parmi eux, 12 étaient contaminés. »

A noter par ailleurs que selon la préfecture, « cette mesure de simplification, qui harmonise les règles relatives au test Covid-19 quel que soit le sens du déplacement entre les Antilles et la Guyane, ne modifie pas le régime de libre circulation en vigueur entre la Martinique et la Guadeloupe. »