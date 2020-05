Le port du masque est désormais obligatoire au sein de l’aéroport

A compter d’aujourd’hui, lundi 25 mai et jusqu’au 2 juin, sur arrêté préfectoral fixant les mesures de prévention et de restrictions nécessaires à la lutte contre la propagation du virus, le port du masque devient obligatoire pour toute personne entrant à l’aéroport Cayenne- Félix Eboué.

“Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, aéronef, navire, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts” explique l’arrêté préfectoral daté du 24 mai.

“Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte de l’aéroport pour toute personne – passager, accompagnant ou personne travaillant à l’aéroport-, se trouvant dans les parties communes (halls, PIF, salles d’enregistrement, d’embarquement, arrivée bagages, toilettes, couloirs du premier étage, escaliers, magasins…etc)” précise la direction de la chambre d’industrie de la Guyane, gestionnaire de l’aéroport de Cayenne-Félix Eboué.