Le Grand Conseil Coutumier face au Covid-19

Le Grand Conseil Coutumier des Populations Amérindiennes et Bushinenges (GCCPAB) prend position face à la pandémie de Covid-19 qui touche la Guyane

« Dès l’arrivée du Covid-19, les autorités coutumières et les différentes associations amérindiennes se sont fortement mobilisées, pour adapter la prévention aux réalités culturelles du territoire (…). Nous déplorons que cette pandémie mortifère s’est malgré tout accentuée et a touché sévèrement nos communautés. A cela s’ajoutent les inégalités sociales, infrastructurelles et sanitaires, qui s’intensifient et se révèlent avec les mesures de confinement (…). La manière dont nos villages sont organisés, nos modes de vie et nos façons d’interagir facilitent et accélèrent potentiellement la propagation du virus et nous en sommes conscients » affirme le GCCPAB.

« Le contexte actuel résonne en nous (…). Il nous met face à l’héritage d’une blessure coloniale et le traumatisme collectif laissé par les épidémies, qui ont jadis décimé nos ancêtres (…). Malgré cela, nous restons déterminés (…) à remplir notre mission dans la lutte contre le changement climatique, qui est un facteur non négligeable dans l’apparition et la transmission des virus. Notre volonté est de contribuer à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, notamment à travers une participation à l’élaboration de protocoles officiels adaptés à nos réalités ».

Le Grand Conseil Coutumier des Populations Amérindiennes et Bushinenges condamne « la désinformation et la stigmatisation de nos peuples, suite à la découverte d’un foyer épidémique dans l’un de nos villages » et il dénonce le fait que « de véritables chasses à l’homme ont été lancées ».

Le GCCPAB souligne cependant que « cette humiliation n’a fait que renforcer les liens entre les différents peuples amérindiens et (…) révéler une solidarité spontanée de la population guyanaise, que nous saluons » et il demande « le plus grand respect de l’intimité des familles (…), du secret médical des patients atteints (…), des périodes de recueillement et de deuil des familles ».

Le Grand Conseil Coutumier précise que « les autorités coutumières de l’île de Cayenne ont décidé de la mise en quarantaine de leur village », que « la Fédération Lokono de Guyane a lancé une cagnotte sur la plateforme Leetchi pour la création d’un Fond d’Urgence pour les Peuples Autochtones de Guyane » et que « les autorités coutumières du Haut Maroni travaillent avec les Etats Français et Surinamais pour un meilleur contrôle de la navigation sur le fleuve et la lutte contre l’orpaillage illégal ».