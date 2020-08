Le couvre-feu commence à partir de 22h ce samedi 8 août pour les communes du groupe 1

De nouvelles mesures de freinage débutent ce samedi 8 août a annoncé la préfecture. Le couvre-feu débutera à 22h pour les communes du groupe 1, 20h pour celles du groupe 2, 17h pour le groupe 3 et sans restriction pour le groupe 4.

Ces nouvelles mesures concernent désormais aussi l’ouverture des cafés/restaurants en terrasse extérieures / espaces de plein air des communes du groupe 2, sous autorisation préfectorale et sous autorisation préfectorale et en respectant les horaires des couvre-feux. A noter que cette autorisation est délivrée après l’analyse de pièces et du cahier des charges présentés par les établissements concernés.

Par ailleurs le sport en plein air pourra reprendre pour les communes du groupe 1. “Les cours collectifs en extérieur sont autorisés, sous réserve d’une autorisation préfectorale demandée au plus tard 48 h avant la pratique” indique la préfecture.