La lutte contre le VIH fragilisée par la crise de la COVID19

C’est une autre épidémie contre laquelle la Guyane se bat depuis 40 ans. Avec plus de 1% de la population vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la Guyane est la région française la plus touchée par l’épidémie de VIH/SIDA. Un certain nombre d’associations réparties sur le territoire guyanais accompagnent les personnes vivant avec le VIH et « le taux de succès thérapeutique est aujourd’hui excellent » note le Pr Mathieu Nacher qui préside le COREVIH, l’instance de coordination régionale de lutte contre le VIH. Mais la crise du COVID19 est venue fragiliser la lutte contre le VIH, qui reste un…