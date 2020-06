La Guyane entre en stade 3, le report du second tour des Municipales est inéluctable

Circulation accrue du virus depuis le déconfinement raté, stade 3 confirmé ce lundi 15 juin, couvre-feu avancé à 19h dans la commune de Cayenne… Sauf miracle, le report du second tour des élections municipales, prévu le 28 juin et qui concerne 7 communes guyanaises, est inévitable. D’autant plus que le dernier avis du Conseil scientifique sur l’organisation du second tour des élections municipales dans l’Hexagone et en Outre-mer rendu public dimanche 14 juin pointe « des risques particulièrement élevés » en Guyane et à Mayotte. Questionné le 10 juin sur un éventuel report du second tour des élections municipales prévu le dimanche…