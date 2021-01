La Guyane de nouveau confinée du samedi soir au lundi matin

Un reconfinement strict le dimanche est désormais officiel car l’arrêté préfectoral a été publié hier, vendredi 22 janvier 2021.

Le reconfinement est donc acté, du samedi 19h au lundi 5h du matin pour les communes du groupe 1, et du « samedi à 00h00 » (sic) au lundi 5h du matin pour les communes du groupe 2.

En effet une grossière erreur a été commise sur cet arrêté du 22 janvier 2021 pour les communes du groupe 2 qui, selon lui, devraient déjà être reconfinées dès ce « samedi à 00H00 » au lieu de dimanche à 00H00 (voir ci-dessous).

Je suis contre le confinement du samedi au lundi matin en Guyane. Que les forces de l’ordre s’occupent de ceux qui défilent le dimanche alors qu’ils ne devraient pas. Le couvre-feu peut commencer à 22h, 19h c’est trop tôt. Un an que ça dure. @guyla1ere @franceguyane @RadioPeyi — Lénaïck ADAM (@LenaickADAM) January 20, 2021

Ainsi ce reconfinement entre en vigueur malgré les prises de position des deux députés de Guyane, Lenaïck Adam (LREM : voir tweet ci-dessus) et Gabriel Serville, député de l’opposition (Guyaweb du 20 janvier).

Pour rappel, ce confinement du week-end avait été instauré en Guyane durant plus de deux mois en 2020, (11 week-end, du 13 juin au 22 août sur différentes tranches horaires, voir ci-dessous) afin de freiner la circulation très active du virus durant cette période et ce notamment sur les communes de Camopi, Cayenne, Iracoubo, Kourou, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Georges et Sinnamary :

Le confinement du week-end du 12 juin au 22 août 2020 13 juin au 19 juin : du samedi 21h au lundi 5h 26 juin au 18 juillet : du samedi 13h au lundi 5h 25 juillet au 1er août: du samedi 19h au lundi 5h 08/08 au 15 août : du samedi 22h au lundi 5h 22/08 : du dimanche 14h au lundi 5h (Un dimanche en semi-liberté en raison du football, Guyaweb du 21/08/2020) 29/08 : fin du confinement le week-end

A compter du 23 janvier 2021, un reconfinement strict le dimanche :

A noter que le Plan Blanc a été déclenché pour les trois hôpitaux de Guyane jeudi 21 janvier pour « pour faire face à la hausse des admissions » indiquent les autorités sanitaires.

« Cette décision est la conséquence de l’accélération de l’épidémie et surtout de la forte tension sur les lits d’hospitalisation et de réanimation. Au centre hospitalier de l’ouest guyanais (Chog), les opérations de chirurgie non urgentes sont déprogrammées depuis mercredi. Au centre hospitalier de Cayenne (CHC), de nouveaux lits sont ouverts pour accueillir des patients atteints de Covid-19. Parallèlement les hôpitaux privés de Guyane vont déprogrammer les interventions chirurgicales lourdes pour épargner les services de réanimation, et vont ainsi pouvoir libérer quelques soignants pour intervenir en renfort » ont précisé les autorités sanitaires dans la Lettre Pro Covid-19 du 22/01/2021.