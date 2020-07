La façade de la préfecture abîmée par un feu

Lors de la grève générale illimitée ce mardi 21 juillet à l’appel de l’Union des Travailleurs Guyanais (UTG) et Mayouri Santé Guyane, un feu de palettes et de pneus a été mis devant la façade de la préfecture, place Léopold-Héder. Les manifestants attendent toujours une réponse de l’État à la motion unitaire remise dimanche 12 juillet au gouvernement. Une ligne de gendarmes, munis de flash-ball pour certains, devant l’ancien palais du gouverneur, et de policiers, sur les côtés, protègent la bâtisse alors que la fumée s’échappe toujours du feu de palettes et de pneus. Vers 11h, un camion est venu…