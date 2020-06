Le spectre d’un reconfinement divise le monde politique et économique

Au stade 3 de l’épidémie du Coronavirus depuis le début de la semaine, la Guyane est en pleine crise sanitaire avec une explosion des cas positifs et près de 2000 cas au total. Le point épidémiologique du jour, vendredi 19 juin, révèle 211 nouveaux cas dont les 3/4 se situent dans l’île de Cayenne (voir détail en encadré). Ce week end est peut-être le dernier d’un déconfinement partiel car le spectre du reconfinement pointe à l’horizon.

C’est dans ce contexte sanitaire tendu que la classe politique – notamment les maires par la voix du président de l’Association des Maires de Guyane (AMG) David Riché – appelle à un reconfinement, tandis que le monde économique par la voix du Medef lance un « appel à la raison ». La question du reconfinement est plus que jamais d’actualité et une passe d’armes se joue en coulisses.

Dans une lettre ouverte adressée au représentant de l’Etat en Guyane, le préfet Marc del Grande, le président de l’AMG David Riché constate qu’”au fur et a mesure des jours et des chiffres Covid publiés, (il) ne voi(t) aucune alternative à un reconfinement immédiat de notre Guyane”.

En effet selon l’Association des Maires “seule cette mesure a permis a travers le monde de freiner l’expansion dramatique de l’épidémie. Seul le reconfinement, qui plus est, autorise un accueil régulé des personnes nécessitant des soins d’urgence.”

Le président de l’Association des Maires de Guyane David Riché estime que “la stratégie que vous (préfet) avez mise en place, consiste en des mesures de confinement par paliers horaires et par zones géographiques doublées d’un rappel des gestes barrières. Pour lesdits gestes, en dépit des campagnes coûteuses menées par les collectivités, trop nombreux sont ceux qui s’obstinent à les ignorer. Quant au confinement par paliers, cette stratégie est déjà en échec. En témoignent les derniers chiffres, elle n’empêche pas la circulation de plus en plus rapide du virus, elle ne permet plus une régulation des arrivées à l’hôpital.”

Par ailleurs selon nos informations, la maire de Cayenne, ville devenue le principal cluster de Guyane et comptant plusieurs centaines de cas Covid-19, serait aussi favorable au reconfinement de la Guyane.

En revanche, le monde économique n’entend pas cette position et appelle à la voie de “la raison”.

Pour le Medef Guyane, “il semble admis que nous avons perdu la bataille du « déconfinement » et nous devrons subir encore quelques mois les effets de cette crise sanitaire inédite, au regard des premières projections scientifiques.”

Dans un communiqué le Medef explique que “ les chefs d’entreprises et salariés sont aujourd’hui légitimement inquiets à la fois pour leur santé, l’avenir de leurs activités et de leurs emplois. La prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 31 octobre 2020 amplifie cette angoisse”.

Pour le syndicat patronal l’“’heure est à l’action avec pragmatisme pour éviter un nouvel arrêt brutal du territoire, et non plus à l’appréciation de ce qui aurait dû être fait auparavant.”

Selon le Medef Guyane “il est évident qu’une deuxième vague de « confinement » conduirait à une catastrophe sociale et économique dont le territoire mettrait plusieurs années à se relever” et il alerte sur le fait que “cette situation risquerait de perdurer jusqu’à la fin de la crise sanitaire chez nos voisins transfrontaliers (Brésil, Suriname).”

En accord avec “la stratégie cohérente du Préfet s’agissant d’une gestion par paliers avec des couvre-feux”, le Medef propose “d’aller plus loin en fixant un horaire définitif de libre circulation en semaine et un « confinement » strict le week end, durant les trois prochaines semaines” . Selon le syndicat patronal “cette solution permettrait à chacun de subvenir à ses besoins primaires, tout en permettant à l’activité économique de survivre et aux entreprises de s’organiser en conséquence. »