En Guyane, le confinement entraîne une baisse de l’activité économique de 25 %

Selon les premières estimations de l’Insee publiées ce mardi 30 juin, le confinement de la population de la Guyane du 17 mars au 11 mai a entraîné un recul de l’activité économique de 25% par rapport à une situation dite « normale », sans confinement. Selon l’Insee, sans rattrapage le confinement aura un impact sur le PIB de – 4 % en 2020 soit – 163 millions d’euros.

« Cette crise économique est en grande partie causée par la baisse drastique de la consommation des ménages (-22%) (…) du fait du confinement et de la fermeture des commerces non essentiels » et par « le report des activités spatiales (-75%) » qui s’est répercuté « dans toutes les branches de l’économie au travers des entreprises fournisseurs ».

L’Insee note que « les valeurs ajoutées du transport / entreposage » se sont effondrées (–223 %). Tout comme les secteurs du commerce, de la réparation automobile et de l’industrie (respectivement – 36 %, – 59 % et – 75 %). « En particulier, 3 760 salariés et 660 non-salariés travaillent dans le secteur du commerce non alimentaire et de la réparation d’automobile et sont directement affectés par cette crise ».

En revanche selon l’Insee, « le secteur de la construction a mieux résisté en Guyane qu’en France métropolitaine malgré un recul de l’activité de 31 %. La plupart des travaux ont repris rapidement, comme l’aménagement des berges du canal Laussat et de la ZAC Palika »

Les mesures d’aides aux entreprises mises en place par l’État ont permis de les soutenir, par l’ajustement de leurs effectifs via le chômage partiel pour 20 090 salariés soit « 63% des salariés du privé » et par le soutien à leur trésorerie avec le prêt garanti de l’Etat (PGE) : au « 12 juin 2020, 625 entreprises bénéficient d’un PGE, pour un montant de 122 M€. »

Néanmoins, cette crise inédite aura un impact important en Guyane selon l’Insee qui prévoit un recul de « – 4% sur le PIB en 2020 » soit « – 163 millions d’euros » si aucun rattrapage n’est fait.