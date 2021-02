Désormais tous les déplacements dans les Outre-mer sont autorisés uniquement sur motifs impérieux 

A savoir des motifs d’ordre personnel ou familial, de santé relevant de l’urgence, professionnel ne pouvant être différé. » Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront soumis désormais à la production de motifs impérieux », avait annoncé le Premier ministre Jean Castex vendredi 29 janvier à l’issue d’un Conseil de défense. Quant à Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, il avait annoncé la veille, 28 janvier la nouvelle modalité de motifs impérieux pour se rendre en Guadeloupe ou en Martinique à partir du 2 février.

L’objectif est de « lutter contre l’épidémie de Covid-19 et empêcher la circulation des variants sur nos territoires » indique le ministère des Outre-mer et ce notamment à l’approche des vacances scolaires qui débutent le 6 février pour la première zone dans l’Hexagone.

S’agissant des transports aériens vers les Outre-mer, le test (négatif ) de la Covid-19 doit être effectué dans les 72h avant embarquement pour tout voyageur de 11 ans et plus. Par ailleurs une septaine à l’arrivée doit être effectuée avec un second test PCR au terme de la période d’isolement de 7 jours. Quant aux voyages vers l’Hexagone, ils sont aussi conditionnés par l’exigence d’un motif impérieux et selon le territoire d’Outre-mer notamment la Guyane, il faut justifier d’un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ.

Les nouvelles modalités pour les déplacements en Outre-mer sont accessibles sur cette page dédiée du ministère de l’Outre-mer

Attestation dérogatoire de déplacement depuis et vers les territoires ultramarins imposant des motifs impérieux.

18 01 2021 Attestation Pour Les Territoires Outre Mer Imposant Un Motif Imperieux de Deplacement 1577930 by GUYAWEB on Scribd