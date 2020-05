Des voix s’élèvent pour un déconfinement des plages

Bien que la Guyane soit située en “vert”, ses plages resteront confinées jusqu’au 1er juin minimum alors que les parcs et jardins rouvriront. Toutefois, des voix s’élèvent pour la réouverture des plages ainsi que la pratique des activités nautiques en mer dès le début du déconfinement le 11 mai. Une pétition et un courrier des ligues de Vol Libre et de Voile ont été adressés au préfet de Guyane et aux maires de Cayenne, Rémire-Montjoly et Kourou. Interdites d’accès, à toute personne, par arrêté préfectoral depuis le 24 mars, les plages de Guyane restent confinées au grand dam des promeneurs…