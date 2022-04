Covid : légère augmentation de la circulation virale et des hospitalisations, un décès à déplorer

Le récent point de situation épidémiologique régional en lien avec la Covid-19 pour la période du 4 au 10 avril (semaine 14), publié ce vendredi 15 avril par Santé Publique France , indique une augmentation de la circulation virale et une légère hausse des hospitalisations tous services confondus, avec une admission en réanimation et » 1 décès rapporté pour cause de covid-19 au CHC « . Quant à la couverture vaccinale, elle « progresse peu par rapport à la semaine précédente ». Elle atteint 40,4% pour un schéma complet et 18,8% pour un schéma complet avec dose de rappel.

Une légère augmentation de la circulation virale sur l’Île de Cayenne et le secteur des Savanes.

Par rapport à la semaine 13 : « En S14, 481 cas – dont 346 sur l’Île de Cayenne en légère hausse – ont été confirmés soit un taux d’incidence régional de 166 cas pour 100 000 habitants, en hausse par rapport à la S13 (+19%). Le taux de positivité a augmenté de 0,9 point. Le taux de dépistage a légèrement augmenté (+8%). Le R effectif est égal à 1,11, significatif. Celui-ci est stable par rapport à la semaine 13 (1,14) » a indiqué Santé Publique France dans son point de situation épidémiologique régionale du jeudi 14 avril et publié hier, vendredi 15 avril 2022.

Globalement, l’augmentation virale se situe sur l’île de Cayenne (Matoury, Cayenne, Rémire-Montjoly + Montsinéry-Tonnegrande) et sur le secteur des Savanes (Iracoubo, Sinnamary, Kourou, Tonate-Macouria).



Tandis que la tendance est stable sur les secteurs Littoral Ouest (Awala-Yalimapo, St Laurent, Mana), du Maroni (Apatou, Gd Santi, Papaïchton, Maripasoula), de l’Oyapock (Ouanary, Camopi, St Georges) et les secteurs Intérieur-Est (Roura, Régina) et Intérieur (Saül, St Elie)

Légère hausse des hospitalisations, 1 décès rapporté pour cause de Covid-19 au CHC.

La tendance des hospitalisations tous services confondus est en légère hausse avec 14 hospitalisations en S14 contre 9 en S13, a communiqué Santé Publique France.

« Cette augmentation est observée au CHK, ainsi qu’au CHC, avec 10 hospitalisations en S14 contre 6 en S13 pour le CHK, et 4 hospitalisations en S14 contre 2 en S13 pour le CHC », en revanche « le CHOG ne rapporte pas d’hospitalisation parmi les patients positifs pour la Covid-19 en semaine 14. »

Par ailleurs, il y a eu « 1 admission en réanimation » et « 1 décès rapporté pour cause de covid-19 au CHC » précise Santé Publique France. A noter que ce décès n’est pas mentionné sur les Covid Info hebdomadaires du 1er au 07 avril et du 08 au 14 avril 2022.

Contactée ce samedi 16 avril durant le week-end de Pâques pour connaître la raison de ce décès qui ne figure pas sur les deux derniers Covid Info hebdomadaires (voir ci-dessous), l’ARS Guyane ne nous a pas encore répondu. Entre le 4 mars 2020 et le 10 avril 2022, 394 personnes sont décédées de la Covid-19 en Guyane.

La couverture vaccinale progresse peu

Par rapport à la semaine 13, la couverture vaccinale « progresse peu » selon Santé Publique France. Elle atteint 40,4% pour un schéma complet et 18,8% pour un schéma complet avec dose de rappel.