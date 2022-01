Covid : ce qui change au 1er janvier 2022

De nouvelles règles pour l’isolement des personnes positives et cas contact sont appliquées. Le port du masque est étendu et obligatoire pour les 6-11 ans.

De nouvelles règles pour l’isolement des personnes positives et cas contact

Alors que les records de contamination sont en train d’être battus sur le territoire national, le ministre de la Santé Olivier Veran a annoncé dans le Journal du Dimanche, de nouvelles règles de l’isolement en vigueur à compter du lundi 3 janvier et expliquée dans la lettre pro publiée aujourd’hui :

Testé positif et complétement vacciné (avec rappel) : 7 jours d’isolement, quel que soit le variant. Cet isolement peut être levé au bout de cinq jours, en cas de test antigénique ou RT-PCR négatif.

Testé positif sans schéma vaccinal complet : 10 jours d’isolement, avec une sortie possible au bout de sept jours en cas de test antigénique ou RT-PCR négatif.

Sujet contact et complètement vacciné (avec rappel) : pas d’isolement en cas de schéma vaccinal complet. Les personnes doivent respecter strictement les gestes barrières et « faire des tests réguliers », explique Olivier Véran. Ainsi, il faudra faire un premier test, PCR ou antigénique, « le jour où vous apprenez que vous êtes cas contact », puis un autotest au deuxième jour puis au quatrième.

Sujet contact sans schéma vaccinal complet : 7 jours d’isolement. A l’issue de cette période, pour pouvoir sortir de l’isolement, il faudra présenter un test négatif.

Le port du masque étendu et obligatoire pour les enfants de 6 à 11 ans

A compter de ce lundi 3 janvier, le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans s’appliquera pas uniquement à l’école. Il devient obligatoire dans certains lieux publics. C’est le cas dans les transports publics et pour les déplacements dans les restaurants, selon un décret publié samedi au Journal officiel. « En Guyane, ils devront donc par exemple le porter à l’aéroport Félix-Eboué, dans les aérogares et les avions, dans les taxis et taxis collectifs ou encore les bus. Au restaurant, ils devront le porter à leur arrivée et à leur départ, mais aussi pour aller aux toilettes » explique la lettre pro de l’ARS.

(1) Fin de la gratuité des test prolongée jusqu’au 14/02 : Le 28 décembre, nous annoncions cette fin de gratuité de dépistage du Covid pour les non vaccinés au 1er janvier 2022, date de fin de l’état d’urgence en Guyane. Finalement la préfecture a annoncé le 31 décembre, que cette mesure avait été prolongée au 14 février 2022. « Afin de protéger les habitants et pour continuer à surveiller la circulation du virus, les tests PCR, antigéniques et autotests supervisés, resteront entièrement pris en charge et sans avance de frais jusqu’au 14 février 2022″ communiquait la préfecture le 31 décembre.