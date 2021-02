Covid-19 : la Guyane à la peine face au variant brésilien

Alors que les variants brésilien, anglais et sud-africain ont été détectés sur le territoire national, notamment à Mayotte, à la Martinique et à la Réunion, en Guyane, territoire amazonien frontalier avec le Brésil, fait étonnant, leur présence n’a pour l’heure pas été décelée par les autorités sanitaires. Toutefois l’apparition de ces variants sur le sol guyanais inquiète du fait de la proximité géographique entre la Guyane et son voisin brésilien. La Guyane est à la peine face à la détection des variants notamment le « P1 de Manaus ». La stratégie sanitaire pour détecter rapidement leur circulation n’étant pas encore opérationnelle…