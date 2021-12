Covid-19 : « il s’agit moins d’une pandémie que d’une syndémie »

Entretien avec François Rezki, enseignant en sciences sociales à l’IUT de Kourou et à l’Inspé de l’université de Guyane. Guyaweb : Celles et ceux qui défendent des droits humains ont l’habitude de dire que la Guyane est la région avec Mayotte qui servent de laboratoire d’expérimentation pour des restrictions des droits des étrangers en France. Depuis le début de la pandémie, c’est finalement la population guyanaise dans son ensemble qui a essuyé des mesures de restrictions plus poussées qu’ailleurs sur le territoire national : plus d’un an et demi d’interdiction de sortie après 22h-23h voire 19h. Des mois et des…