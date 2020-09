Covid-19 : En Guyane, une transmission du virus « très importante »

Six mois après les premiers cas de coronavirus déclarés en Guyane et avec un pic épidémique atteint en juillet selon les autorités sanitaires, les premiers résultats d’études menées à l’Institut Pasteur permettent d’appréhender le comportement du virus sur le territoire. Conclusions : une transmission plus rapide qu’en Europe et 15 % de la population touchés depuis le début de l’épidémie. Claude Flamand est le responsable de l’unité d’épidémiologie de l’Institut Pasteur à Cayenne. Avec ses équipes, il mène deux études sur le coronavirus en Guyane. L’une, amorcée au mois de mars, s’intéresse à la vitesse de propagation du virus au…