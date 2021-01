Covid-19 dans le secondaire, l’inquiétude grandit

Avec 19 nouveaux clusters recensés depuis le 7 janvier, l’Education nationale n’est pas épargnée par la reprise de l’épidémie sur le territoire. Si le rectorat se veut rassurant sur la situation, le personnel éducatif, et en premier lieu les professeurs, regrettent, pour beaucoup, la gestion de la crise sanitaire dans les établissements. Sont particulièrement visés le protocole sanitaire « flou » et difficile à mettre en place ainsi que l’absence de transparence sur la situation épidémique. Depuis la rentrée de janvier, le nombre de clusters déclaré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en « milieu scolaire et universitaire » s’accroît. Oscillant entre 0, 1…