Couvre-feu à l’identique et un éventuel déconfinement à compter du dimanche 14 février

La Cellule Interministérielle de crise composée des autorités sanitaires et des élus a « accepté à l’unanimité » l’allègement d’une mesure de freinage très décriée à savoir le couvre-feu strict du dimanche, à compter du 14 février si la circulation du virus continue sa baisse constatée depuis trois semaines. Par ailleurs selon le préfet Thierry Queffelec « aucun variant sur ce territoire » n’a été détecté à ce jour.

« Les chiffres que nous avons sont plutôt bons, le taux d’incidence est à 114, on était à plus de 300 il y a quelques semaines, un taux de reproduction à 0,7 alors qu’on sait qu’à partir de 1 il y a danger, et un taux de positivité à 3,14 alors qu’il était entre 10 et 12 » s’est réjoui le préfet de Guyane Thierry Queffelec à la sortie de la Cellule interministérielle de Crise qui s’est tenue ce vendredi 5 février.

Cette baisse du virus devrait induire un allègement des mesures de freinage notamment la levée du couvre-feu strict à partir du dimanche 14 février. « La suppression du couvre-feu du 14 février a été acceptée à l’unanimité par la Cellule de crise, ceci jusqu’à ce que les chiffres remontent ou pas » a prévenu le représentant de l’État en Guyane.

Ainsi ce déconfinement serait attendu lors du dernier dimanche de carnaval et de ses cavalcades clandestines. Par ailleurs, une autre annonce est celle de l’organisation d’un carnaval durant les jours gras qui est en cours de « discussion avec les acteurs » a aussi indiqué Thierry Queffelec.

Autre point évoqué et pas des moindres, celui des variants dits « brésilien, sud-africain et anglais ». Actuellement il n’y a « aucun variant sur ce territoire » a confirmé le préfet de Guyane. « S’il devait arriver – et soyons réalistes ça peut se faire – il faudra le circonscrire très rapidement (…) On travaille sur des moyens de détection plus rapides car il se transmet beaucoup plus vite » a répondu Thierry Queffelec à Guyaweb.

A la question de la possibilité des séquençages à l’Institut Pasteur de Guyane au lieu de l’Institut Pasteur de Paris, Thierry Queffelec a expliqué être en « dialogue avec la directrice de l’ARS » car une « machine à séquençage est à 100 000 euros, ensuite ce sont des paramétrages, des formations, des acheminements et sur le marché mondial une machine à séquençage vaut un certain prix et il augmente tous les jours. On a le souci d’avoir une certaine autonomie de la décision car plus on va vite contre le virus, plus on gagne de vies » s’est justifié le préfet de Guyane.

Quant aux horaires de couvre-feu, ils restent à l’identique à savoir du lundi au vendredi de 19h à 5h pour les communes du groupe 1 et de 00h à 5h pour les communes du groupe 2. A noter que Régina intègre le groupe 1 au vu des cas Covid en augmentation.

Photo de Une : Cellule Interministérielle de Crise du vendredi 5 février