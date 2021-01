Confinement le week-end : bras de fer avec le gouvernement

Un couvre-feu qui a toutes les caractéristiques d’un confinement le week-end sera-t-il en vigueur dès dimanche en Guyane ? Malgré l’opposition d’une partie de la population et de certains élus, la volonté du gouvernement, depuis Paris, semble avoir toutes les chances de s’imposer. Qui décide de quel citoyen aura le droit de sortir de chez lui entre samedi 19 heures et lundi 5 heures sur les communes d’Apatou, Cayenne, Iracoubo, Maripasoula et toutes les autres en Guyane ? Pour l’instant, une seule certitude : c’est le préfet qui annoncera la mesure de restriction si elle doit effectivement être mise en œuvre afin…