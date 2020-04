A Saint-Laurent, l’économie informelle touchée de plein fouet

A Saint-Laurent, les mesures de confinement ont porté un coup d’arrêt à l’économie informelle dont vit une partie importante de la population. Pour pallier le manque de ressources durant cette période, l’Etat a débloqué un plan d’aide alimentaire. Mais les difficultés à estimer le nombre de personnes concernées et à appréhender les conséquences que le confinement aura sur cette population révèlent les inégalités qui persistent sur le territoire. Le 6 avril, Sophie Charles, maire de Saint-Laurent, appelait à « appliquer au quotidien les mesures déployées et préconisées par la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé» dans un communiqué où elle…