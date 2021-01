Covid-19 : A Saint-Laurent, la reprise de l’épidémie est bien présente

Depuis plusieurs semaines, le nombre officiel de cas positifs au coronavirus augmente en Guyane et Saint-Laurent ne fait pas exception. Si des mesures administratives sont prises pour tenter de contenir la propagation de l’épidémie, celles-ci pourraient être bien vaines face au relâchement tangible des comportements. 15 nouveaux cas hier, 18 cas lundi, 32 cas samedi et même 40 cas jeudi dernier… A Saint-Laurent, la reprise de l’épidémie est bien présente. Dans son « point épidémio régional » hebdomadaire, l’ARS notait encore pour la semaine du 23 au 28 novembre sur les communes de Saint-Laurent, Awala-Yalimapo et Mana que « la tendance [était] stable…