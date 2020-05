A quand la reprise des vols ?

Un grand flou perdure quant à la reprise normale des vols à l’aéroport Félix-Éboué. Si on peut réserver des vols sur les sites des compagnies aériennes, l’aéroport d’Orly dans l’Hexagone reste fermé. Où passerons-nous les grandes vacances ? Voilà une question qui laisse habituellement peu de place aux doutes chez les Guyanais qui peuvent se l’offrir depuis l’aéroport Félix-Éboué : soit en Europe, soit dans la Caraïbe, soit au Brésil. Cette année, crise du Covid-19 oblige, les choses sont dans l’expectative et les compagnies aériennes n’aident pas à y voir plus clair. Air Caraïbes a annoncé une reprise des vols…