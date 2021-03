A l’Ouest, une activité agricole qui se développe

Un an après le début de la crise sanitaire et la mise en place de mesures visant à diminuer la propagation de l’épidémie, les agriculteurs de l’Ouest semblent avoir su s’adapter aux contraintes et développer de nouvelles façons d’écouler leurs marchandises. Un secteur qui se porte bien, à en croire les interlocuteurs interrogés, mais sujet à des tensions liées à la récente décision de supprimer certains emplacements du marché de Saint-Laurent. Depuis le printemps dernier, le marché de Saint-Laurent a connu de nombreux changements. Originellement organisé autour des halles, sur la place Flore Lithaw, le mercredi et le samedi, il…