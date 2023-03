Congrès du MDES : du bilan au « Balan pou lémansipasyon »

Le Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES), parti du député Jean-Victor Castor, réunit son congrès bi-annuel ce week-end du 18 & 19 mars. L’occasion pour le parti indépendantiste de faire son bilan de mandature et de participer au débat permanent qu’il souhaite instaurer dans la société guyanaise avec la tenue samedi soir d’un meeting. Ce week-end verra également les instances dirigeantes être renouvelées. L’actuel secrétaire général, Fabien Canavy, est peu enclin à rempiler. « Balan [élan] pou lémansipasyon ». Pour son congrès bi-annuel, le Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES) a choisi un thème à son effigie : l’affranchissement social et…