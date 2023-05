Congrès des élus : deux motions sur trois adoptées pour l’instant

Réunis en congrès depuis ce samedi matin 9 heures, élus territoriaux, parlementaires et maires ont d’ores et déjà adopté deux des trois motions arrêtées par l’ordre du jour du Congrès relatif au projet d’évolution statuaire.

Cinq heures après le lancement du Congrès des élus pour l’évolution statutaire de la Guyane, les élus territoriaux, les maires et les parlementaires ont adopté deux des trois motions fixées par l’ordre du jour.

La troisième motion, portant sur l’avant-projet de document d’orientations, soit les travaux des 23 séances du Comité de pilotage (Copil), le gros morceau de ce congrès, est actuellement toujours débattue.

Ce matin, assez rapidement après les propos liminaires protocolaires, les élus ont adopté sans opposition le procès-verbal du Congrès du 26 mars 2022 qui a acté le principe d’une évolution statutaire pour la Guyane et relancé, il y a 14 mois, le processus d’autonomisation du territoire.

La deuxième motion, qui portait sur l’accord de méthode avec le gouvernement, a fait l’objet d’échanges plus nombreux. Cet accord de méthode doit engager Etat et Collectivité territoriale à travailler conjointement au projet d’évolution statuaire. Il fixe un calendrier de travail et détermine les thématiques à négocier.

Cet accord a été co-construit avec le gouvernement de novembre à janvier et « adressé au ministre Carenco qui n’a pas donné suite » a souligné Jean-Pierre Aron, l’un des trois experts juridiques qui soutiennent la Collectivité dans le projet d’évolution institutionnelle.

Ce point a fait sourciller plusieurs élus présents, notamment Isabelle Patient (Guyane Rassemblement) qui a trouvé « incongru de soumettre au vote un accord de méthode déjà envoyé et retoqué » par le gouvernement. L’élue d’opposition a ainsi résumé plusieurs prises de position exprimées au Congrès.

En réponse, Gabriel Serville, qui préside la séance, a reconnu le rétropédalage étatique et la position du gouvernement de « ne pas signer un document qui les engage trop. Comme vous, je suis étonné qu’un gouvernement démocratique refuse un cadre de dialogue. Mais si je vous présente cet accord aujourd’hui, c’est pour que nous obtenions un vote et un consensus dessus. » Donnant ainsi plus de poids à cet accord de méthode « validé par les élus en Congrès et plus seulement par l’exécutif de la Guyane ».

Cet accord sera donc à nouveau soumis au gouvernement en vue d’une ratification. « Si ce dernier refuse une seconde fois de signer, j’en prendrai acte » a déclaré le président de la CTG. A l’issue d’un vote, cette motion a été adoptée à la majorité avec cinq votes contre et six abstentions émanant principalement du groupe d’opposition à la CTG, le groupe Unis et engagés pour notre territoire.

Depuis 12h, la troisième motion fait l’objet des débats les plus longs. Logique puisqu’il s’agit de l’adoption de l’avant-projet de document d’orientations : la maquette politique et institutionnelle rédigée par le comité de pilotage ces derniers mois. Découpée en neuf blocs qui donnent lieu à autant de votes, la motion n’a pas encore été adoptée définitivement alors qu’une suspension de séance vient d’être prononcée à 14 heures.