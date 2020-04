La concession Espérance a échappé à deux décisions implicites de rejet de Bruno Le Maire

La demande de renouvellement et d’extension de la concession Espérance portée actuellement par la famille Ostorero sur la commune d’Apatou a fait l’objet de deux décisions implicites de rejet de Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des finances. Saisi, le tribunal administratif de Guyane a cassé les rejets. Tout remonte à juillet 2015, lorsque la Compagnie minière espérance (CME) dépose une demande de prolongation pour 25 ans de la concession Espérance sur laquelle elle exploite de l’or depuis les années 90, non loin du village Providence à Apatou. Le ministre alors en charge des mines est Emmanuel Macron….